Александрова проиграла Беллис в финале квалификации турнира в Сиднее

Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в основную сетку турнира в Сиднее, уступив в финале квалификации американке Катрин Беллис (8) со счётом 6:3, 3:6, 1:6. Поединок продолжался 1 час 26 минут. 23-летняя уроженка Челябинска, занимающая 96-е место в рейтинге WТА, 4 раза подала навылет, допустила 18 двойных ошибок, реализовала все 3 брейк-пойнта и проиграла 6 геймов на своей подаче. 18-летняя Катрин исполнила 7 эйсов и обошлась без двойных.

В первом круге основной сетки Беллис сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.