Веснина начала сезон с разгромной победы в Сиднее

Россиянка Елена Веснина в первом круге турнира в Сиднее разгромила испанку Лару Арруабаррену (LL) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. 31-летняя уроженка Львова, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, отыграла единственный брейк-пойнт и выиграла 4 гейма на подаче Арруабаррены.

Следующей соперницей Весниной станет либо латвийка Анастасия Севастова (8), либо словачка Доминика Цибулкова.

Пятая ракетка турнира француженка Кристина Младенович не доиграла матч первого круга с австралийкой Эллен Перес (WC), отказавшись от продолжения борьбы, уступая 4:6, 2:4.