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Веснина начала сезон с разгромной победы в Сиднее

Теннис

Россиянка Елена Веснина в первом круге турнира в Сиднее разгромила испанку Лару Арруабаррену (LL) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. 31-летняя уроженка Львова, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, отыграла единственный брейк-пойнт и выиграла 4 гейма на подаче Арруабаррены.

Следующей соперницей Весниной станет либо латвийка Анастасия Севастова (8), либо словачка Доминика Цибулкова.

Пятая ракетка турнира француженка Кристина Младенович не доиграла матч первого круга с австралийкой Эллен Перес (WC), отказавшись от продолжения борьбы, уступая 4:6, 2:4.

Сидней (ж) 2018. 1-й круг
07 января 2018 года, воскресенье. 10:10 МСК
Елена
Веснина
Лара
Арруабаррена
6:2 6:2
Сидней (ж) 2018. 1-й круг
07 января 2018 года, воскресенье. 04:00 МСК
Эллен
Перес
Кристина
Младенович
6:4 4:2 Rt
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