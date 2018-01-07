Гёргес после победы на турнире в Окленде снялась с соревнований в Сиднее

Немка Юлия Гёргес отказалась от участия в турнире в Сиднее, который проходит с 7 по 13 января на харде, из-за травмы правого колена, сообщает официальный сайт WТА. Место 29-летней уроженки Бад-Ольдесло, располагающейся на 14-й позиции в рейтинге WТА, в основной сетке займёт её соотечественница Карина Виттёфт. 50-я ракетка мира в первом круге сыграет с австралийкой Самантой Стосур (WC).

Напомним, что Гёргес сегодня, 7 января, победила в финале турнира в Окленде датчанку Каролину Возняцки — 6:4, 7:6 (7:4).