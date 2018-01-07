Континен и Пирс победили на турнире в Брисбене в паре

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс (1) в финале парного разряда турнира в Брисбене победили аргентинцев Орасио Себальоса и Леонардо Майера со счётом 3:6, 6:3, [10:2]. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 10 минут. Оба дуэта сделали по одному брейку.

Для 27-летнего Континента, занимающего третье место в парном рейтинге АТР, этот титул стал 19-м в карьере на соревнованиях АТР в паре. 29-летний Пирс завоевал свой 17-й трофей. В парной классификации он располагается на четвёртой позиции.