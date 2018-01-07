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Кирьос завоевал титул в Брисбене, обыграв в финале Харрисона

Теннис

Австралиец Ник Кирьос (3) в финале турнира в Брисбене переиграл американца Райана Харрисона со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. 22-летний уроженец Канберры, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, исполнил 17 подач навылет, допустил одну двойную ошибку, отыграл все пять брейк-пойнтов и сделал три брейка. Райан восемь раз подал навылет при трёх двойных.

Для Кирьоса этот титул стал четвёртым в карьере. Отметим, что первые три матча в Брисбене Ник выиграл в трёх партиях, и только в финале ему удалось победить со счётом 2:0 по сетам.

Брисбен (м) 2018. Финал
07 января 2018 года, воскресенье. 12:05 МСК
Ник
Кирьос
Райан
Харрисон
6:4 6:2
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