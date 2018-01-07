Горохов и Шнайдер выиграли Рождественский кубок U14 в Химках

В Химках завершился традиционный детский турнир Рождественский кубок среди теннисистов не старше 14 лет. Победителями турнира стали первые номера рейтинга Tennis Europe, лидеры посева россияне Михаил Горохов и Диана Шнайдер.

Диана в финале разгромила представительницу Канады Дарью Плеханову (5) со счётом 6:2, 6:1. В парном разряде Шнайдер вместе с Татьяной Музыкантской в финале уступили Плехановой и россиянке Надежде Халтуриной — 4:6, 1:6.



Горохов в решающем матче победил киприота Константиноса Кошиса (3) со счётом 6:1, 2:6, 6:3. В парных соревнованиях у юношей победителю одиночки также не удалось сделать золотой дубль: главные фавориты Михаил Горохов и Константин Жжёнов на чемпионском тай-брейке все же уступили интернациональному дуэту в составе Мэттью Дональд/Константинос Кошис (Чехия/Кипр, 2) – 6:2, 3:6, [4:10].