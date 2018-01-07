Попырин и Каблер получили «уайлд-кард» в основную сетку Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии решили предоставить «уайлд-кард» местным теннисистам Алексею Попырину и Джэйсону Каблеру.

«Я очень доволен и счастлив, что впервые в жизни сыграю в основе турнира „Большого шлема“. Огромное спасибо всем представителям федерации тенниса Австралии, которые мне оказали такое доверие. Я всегда мечтал об этом и пока не верю, что моя мечта сбудется», — приводит слова 18-летнего Попырина официальный сайт турнира.

Напомним, что ранее специальные приглашения получили среди мужчин австралийцы Танаси Коккинакис, Алекс Болт и Алекс де Минор, американец Тим Смычек, кореец Сунво Квон и француз Корентен Муте.