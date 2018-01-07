Поражение Рублёва от Монфиса — в видеообзоре финала турнира в Дохе

Француз Гаэль Монфис (WC) завоевал титул на турнире категории ATP 250 в Дохе (Катар), победив в финале россиянина Андрея Рублёва — 6:2, 6:3.



Монфис в четвёртый раз играл в финале Дохи. До того он терпел поражения в решающих матчах этого турнира в 2006, 2012 и 2014 годах. Для Рублёва это был дебют в Дохе. Несмотря на проигрыш в финале, Андрей обеспечил себе место среди сеяных на Australian Open — 2018 — в новом рейтинг-листе он поднимется на 32-ю строчку.



Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».