Харрисон: играя на таком уровне, Кирьос опасен для любого соперника

Американец Райан Харрисон прокомментировал своё поражение от австралийца Ника Кирьоса (3) в финале турнира в Брисбене (Австралия) со счётом 4:6, 2:6.



«Он играет на очень высоком уровне. Всем известно, насколько он может быть хорош. Сегодня он провёл отличный матч. Конечно, в Австралии он очень мотивирован, ему здесь комфортно. Играя на таком уровне, он опасен для любого соперника. Впрочем, в этом нет ничего нового — он и сам знает, что способен показывать такой теннис», — цитирует Харрисона официальный сайт ATP.