Надаль планирует присоединиться к Джоковичу и сыграть в Куйонге

Первая ракетка мира, 16-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль планирует сыграть на выставочном турнире в Куйонге, который пройдёт с 10 по 12 января. Об этом сообщает «твиттер» австралийского телеканала 7 Tennis.

Ранее стало известно, что на этих соревнованиях выступит экс-лидер мирового рейтинг-листа серб Новак Джокович. Если оба действительно сыграют в Куйонге, то это будет самый звёздный состав с конца 2000-х годов, когда там выступали Роджер Федерер и Энди Роддик.



Напомним, что Надаль изначально хотел принять участие в выставочных соревнованиях в Абу-Даби, а также в турнире категории ATP 250 в Брисбене, но снялся из-за проблем с коленом. Джокович должен был играть в Абу-Даби и в Дохе, однако также отказался от участия, поскольку не до конца восстановился после травмы локтя.