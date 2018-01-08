Вихлянцева проиграла Вондроушовой на старте турнира в Хобарте

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла преодолеть барьер первого круга на турнира в Хобарте, призовой фонд которого превышает $ 220 тыс. На старте соревнований россиянка уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой — 4:6, 3:6.

Поединок длился 69 минут. Вихлянцева подала 2 эйса, совершила 1 двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Вондроушовой 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге чешская теннисистка сыграет с победительницей пары Татьяна Мария (Германия, 7) — Донна Векич (Хорватия).