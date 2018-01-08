Азаренко не сыграет на Australian Open

Экс первая ракетка мира, двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко пропустит Australian Open — 2018, информируется на официальном сайте WTA. Об этом сообщил директор турнира Крэйг Тили. Причиной отказа Азаренко от выступления на Открытом чемпионате Австралии стало судебное разбирательство по опеке над её сыном Лео, из-за чего Виктория уже пропустила турнир в Окленде.

Напомним, в декабре организаторы Australian Open предоставили Азаренко «уайлд-кард». Теперь приглашение получит Айла Томлянович.

Australian Open — 2018 пройдёт с 15 по 28 января.