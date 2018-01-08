Джорджи отдала всего 3 гейма Стивенс в первом круге турнира в Сиднее

Итальянка Камила Джорджи (Q) вышла во второй круг турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает $ 700 тысяч. На старте соревнований Джорджи встречалась с американкой Слоан Стивенс (6) и одержала разгромную победу — 6:3, 6:0.

Поединок продолжался 1 час 5 минут, за которые Джорджи подала 4 эйса при 3 двойных ошибках и выиграла 4 гейма на приёме. Стивенс ни разу не подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки, а также упустила единственный брейк-пойнт.

Во втором круге соперницей Джорджи станет либо хорватка Мирьяна Лучич-Барони, либо чешка Петра Квитова.