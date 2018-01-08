Медведев уверенно победил Кольшрайбера в первом раунде турнира в Сиднее

Россиянин Даниил Медведев (Q) уверенно стартовал на турнире в Сиднее, призовой фонд которого превышает $ 460 тысяч. В первом круге он в двух сетах обыграл немца Филиппа Кольшрайбера (6) — 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 69 минут. Медведев выполнил восемь эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Кольшрайбер подал один эйс при одной двойной ошибке, а также упустил 3 брейк-пойнта. Во втором круге Медведев сыграет либо с французом Жилем Симоном, либо с американцем Джаредом Доналдсоном.

Также барьер первого раунда преодолели литовец Рикардас Бернакис (LL) и австралиец Джон Миллман (WC).