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Медведев уверенно победил Кольшрайбера в первом раунде турнира в Сиднее

Теннис

Россиянин Даниил Медведев (Q) уверенно стартовал на турнире в Сиднее, призовой фонд которого превышает $ 460 тысяч. В первом круге он в двух сетах обыграл немца Филиппа Кольшрайбера (6) — 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 69 минут. Медведев выполнил восемь эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Кольшрайбер подал один эйс при одной двойной ошибке, а также упустил 3 брейк-пойнта. Во втором круге Медведев сыграет либо с французом Жилем Симоном, либо с американцем Джаредом Доналдсоном.

Также барьер первого раунда преодолели литовец Рикардас Бернакис (LL) и австралиец Джон Миллман (WC).

Сидней (м) 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 06:30 МСК
Даниил
Медведев
Филипп
Кольшрайбер
6:2 6:3
Сидней (м) 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 04:00 МСК
Алекс
Болт
Ричардас
Беранкис
7:5 5:7 4:6
Сидней (м) 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 05:00 МСК
Алексей
Попырин
Джон
Миллман
6:7 0:6
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