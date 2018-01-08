Баутиста-Агут разгромил Винуса на старте турнира в Окленде

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (5) вышел во второй круг турнира в Окленде, в двух партиях обыграв представителя Новой Зеландии Майкла Винуса (WC) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 56 минут. Роберто трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Окленде Баутиста-Агут поспорит с победителем поединка Стив Джонсон (США) —Райан Харрисон (США).