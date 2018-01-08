Рублёв поднялся на 32-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 8 января российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 32-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 8 января

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 600.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605.

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4990.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805.

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775.

8 (8). Джек Сок (США) — 3165.

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3060.

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.

…

32 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1373...

48 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030...

71 (72). Евгений Донской (Россия) — 704...

84 (65). Даниил Медведев (Россия) — 642...

91 (84). Михаил Южный (Россия) — 604.