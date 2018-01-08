Кудрявцева и Крайчек проиграли на старте турнира в Хобарте в парном разряде

Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Нидерландов Михаэлла Крайчек не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Хобарте в парном разряде. На старте соревнований они проиграли австралийкам Элисон Бэй и Лизетт Кабрере (WC) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, [9:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Бэй и Кабрера поспорят с победительницами матча Джейми Форлис (Австралия)/Джессика Мур (Австралия, WC) —Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Николь Меликар (США, 2).