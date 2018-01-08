Чжан Шуай победила Линетт и сыграет с Соболенко на турнире в Хобарте

Китайская теннисистка Чжан Шуай, посеянная на турнире в Хобарте под первым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Лидер посева 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хобарте Чжан Шуай поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Турнир завершится 13 января.