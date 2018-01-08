1-м соперником дель Потро на турнире в Окленде будет Шаповалов

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира в Окленде, в двух партиях обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 56 минут. Денис 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету бразильца 3 эйса и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Окленде Шаповалов поспорит с представителем Аргентины Хуан-Мартином дель Потро, посеянным под вторым номером.