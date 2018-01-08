Донской уступил Маннарино в 1-м круге турнира в Сиднее

Российский теннисист Евгений Донской (Q) не сумел пробиться во второй круг турнира в Сиднее, в трёх партиях проиграв представителю Франции Адриану Маннарино (5) со счётом 7:5, 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут. Евгений 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сиднее Маннарино поспорит с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом (LL).