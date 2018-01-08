Кербер отыграла 2 матчбола и одолела Шафаржову на турнире в Сиднее

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла во второй круг турнира в Сиднее, в трёх партиях одолев представительницу Чехии Люси Шафаржову со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Шафаржовой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка. Во втором сете немка отыграла два матчбола.

За выход в четвертьфинал соревнований Кербер поспорит с представительницей США Винус Уильямс (2).