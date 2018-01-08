Бертенс вышла во 2-й круг турнира в Сиднее, где сыграет с Мугурусой

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла во второй круг турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв представительницу США Кристи Эрим Анн (Q) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Уроженка Ватерингена 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Кристи 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сиднее Бертенс поспорит с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой, посеянной под первым номером.