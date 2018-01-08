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Бертенс вышла во 2-й круг турнира в Сиднее, где сыграет с Мугурусой

Теннис

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла во второй круг турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв представительницу США Кристи Эрим Анн (Q) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Уроженка Ватерингена 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Кристи 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сиднее Бертенс поспорит с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой, посеянной под первым номером.

Сидней (ж) 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 10:15 МСК
Кристи Эрим
Анн
Кики
Бертенс
2:6 4:6
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