Беллис обыграла Рыбарикову на турнире в Сиднее, выиграв второй сет 6:0

Американская теннисистка Катрин Беллис (Q) вышла во второй круг турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Катрин трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Магдалены 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Беллис поспорит с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 4) — Агнешка Радваньска (Польша).