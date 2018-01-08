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Беллис обыграла Рыбарикову на турнире в Сиднее, выиграв второй сет 6:0

Теннис

Американская теннисистка Катрин Беллис (Q) вышла во второй круг турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Катрин трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Магдалены 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Беллис поспорит с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 4) — Агнешка Радваньска (Польша).

Сидней (ж) 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 12:40 МСК
Катрин
Беллис
Магдалена
Рыбарикова
7:6 6:0
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