Кербер: я попрощалась с 2017 годом и постаралась всё начать с нуля

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями после победы над чешкой Люси Шафаржовой в первом круге турнира в Сиднее со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 6:2.

“Думаю, в этом матче было всё: жара, дождь — абсолютно всё. Я попрощалась с 2017 годом, постаралась забыть о нём, всё начать с нуля и играть так, как до 2017-го. Я чувствую, что вновь сражаюсь в каждом розыгрыше, моё терпение вернулось. Я уже не так много думаю, как в последние 12 месяцев.

В концовке матча ключевым моментом стала моя подача. Также в важные моменты я шла в атаку, когда у меня были шансы сделать брейк», — цитирует Кербер официальный сайт тура.