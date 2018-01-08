Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Стивенс: сезон только начался, а я уже ощущаю упадок сил

Теннис

Американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями после поражения от итальянки Камилы Джорджи в первом круге турнира в Сиднее со счётом 3:6, 0:6.

«Сезон только начался, а я уже ощущаю упадок сил. Из-за участия в финале Кубка Федерации мой сезон получился длиннее, чем у других девушек. Это нелегко. Сегодня мне также было непросто, но постепенно всё налаживается. С нетерпением жду возможности сыграть на Открытом чемпионате Австралии», — приводит слова Стивенс официальный сайт WTA-тура.

Джорджи отдала всего 3 гейма Стивенс в первом круге турнира в Сиднее
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент