Федерер и Шарапова 11 января станут гостями жеребьёвки Australian Open

Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии швейцарец Роджер Федерер, а также пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова посетят церемонию жеребьёвки Australian Open 2018, которая состоится на арене Маргарет Корт в Мельбурне 11 января, сообщает официальный сайт соревнований. Жеребьёвка будет открытой для зрителей, и её смогут посетить до 7500 человек.

Церемония начнётся в 11:00 по московскому времени и будет транслироваться на официальном сайте Australian Open.