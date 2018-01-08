Маррей перенёс операцию на бедре и предполагает возвращение к травяному сезону

Британец Энди Маррей, на протяжении нескольких месяцев пытавшийся вылечить травму бедра консервативными методами, всё-таки решился сделать операцию. Она прошла в Мельбурне (Австралия) 8 января. Предполагается, что Маррей сможет вернуться к тренировкам в течение двух месяцев.



«Я планирую вернуться в тур приблизительно к травяному сезону. Надеюсь, что получится даже немного раньше, но я точно не собираюсь торопить события. Я спрашивал, сколько игроки обычно восстанавливаются после таких операций, и мне сказали, что полное восстановление занимает около 14 недель. Впрочем, я не хочу ставить конкретные даты возвращения, потому что в этом нет необходимости. Хочу вернуться, когда буду готов играть, чтобы не оказаться в такой ситуации, как сейчас в Брисбене или в прошлом году на US Open, когда я приезжал на турнир и сам не знал, в какой я форме», — цитирует Маррея Daily Mail.



Если Маррей действительно вернётся только к травяной части сезона, пропустив «Ролан Гаррос», то у него сгорят в том числе 720 очков за полуфинал парижского турнира «Большого шлема». В таком случае всё, что останется в его рейтинге, — 360 очков за четвертьфинал Уимблдона и 1 очко за Лондон. Это означает, что он будет в середине второй сотни рейтинг-листа.