Тарпищев: Рублёв снялся с турнира в Окленде из-за диких мозолей

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о характере травмы, из-за которой Андрей Рублёв снялся с турнира в Окленде (Новая Зеландия).



«Ничего страшного нет, просто у него дикие мозоли. Думаю, сняться с турнира в Окленде — правильное решение, потому что играть на двух турнирах подряд перед Australian Open — это не так хорошо», — сказал Тарпищев в интервью «Р-Спорт».



Напомним, что на прошлой неделе Рублёв дошёл до финала на соревнованиях в Дохе (Катар), где уступил французу Гаэлю Монфису. Выход в финал обеспечил россиянину место в посеве на Australian Open.