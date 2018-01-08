Тарпищев: к «Ролан Гаррос» Шарапова должна быть в топ-20

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что к моменту старта «Ролан Гаррос» 2018 года Мария Шарапова должна быть в топ-20 мирового рейтинг-листа. Турнир пройдёт на последней неделе мая и первой неделе июня.



«Ей, конечно, надо ещё наиграться и попасть в двадцатку. Потом станет легче, в первых турах не будет таких сильных соперниц. Пока всё у Маши идёт нормально, в рабочем порядке. Если бы в прошлом году у неё не было травмы, она бы реально уже была в двадцатке, как это и планировалось. Думаю, к „Ролан Гаррос“ она должна уже быть в двадцатке сильнейших», — сказал Тарпищев в интервью «Р-Спорт».