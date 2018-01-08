Дель Потро поддержал Маррея после операции на бедре

Чемпион US Open — 2009, бронзовый призёр Олимпиады — 2012 и серебряный призёр Олимпиады — 2016 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал фотографию британца Энди Маррея, сделанную вскоре после операции.



«Могу представить, что ты сейчас чувствуешь. Но скоро ты будешь там, где заслуживаешь быть. Всего наилучшего, Энди!» — написал дель Потро в «инстаграме» Маррея.

Дель Потро сильно травматичен. В частности, он дважды выбывал на длительный срок в связи с травмами запястья — в 2010 и 2014 годах.