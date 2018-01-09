Тарпищев: для Касаткиной топ-20 — не потолок, а Павлюченкова может быть в топ-10

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступления Анастасии Павлюченковой и Дарьи Касаткиной.



«Успехи Павлюченковой в сезоне-2017? Я бы отмечал то, что не сделано. В современном теннисе сейчас очень много различных турниров. Конечно, тот факт, что Павлюченкова выиграла три из них, — это хорошо, но от Насти я жду большего. Она часто травмируется, ей надо прибавить в стабильности выступлений. Методическая составляющая у неё должна быть гораздо лучше. Тогда она сможет заметно повысить свои результаты и рассчитывать на попадание в топ-10.



То же самое могу сказать и про Касаткину. Да, из наших молодых теннисисток она добилась наибольших успехов, но если бы не серьёзные травмы, она бы закончила 2017 год в топ-20. И даже топ-20 не её потолок, Даша способна на большее. Но пока против ударных игроков, таких как Мэдисон Кис или Слоан Стивенс, она не находит аргументов. Значит, проблемы в скоростно-силовой выносливости. Это тоже методологическая составляющая. Схожие проблемы есть и у мужчин», — сказал Тарпищев в интервью «Известиям».