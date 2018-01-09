Куэвас сыграет с Хачановым, Джонсон — с Баутиста-Агутом на турнире в Окленде

Уругваец Пабло Куэвас (6) вышел во второй круг турнира в Окленде. В первом раунде он со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Японии Таро Дэниэла (LL), который заменил в основной сетке аргентинца Гидо Пелью. Эта встреча длилась 76 минут. Куэвас подал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Во втором круге Куэвас сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Также во второй круг пробился американец Стив Джонсон. На старте соревнований он обыграл итальянца Лиама Каруану (LL), который в основной сетке заменил другого американца Райана Харрисона. Счёт встречи — 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Джонсона. Встреча длилась 1 час 44 минуты. Джонсон подал навылет 12 раз, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Следующим соперником Стива будет испанец Роберто Баутиста-Агут (5).

Также барьер первого раунда преодолел немец Петер Гоёвчик.