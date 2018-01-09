М. Зверев проиграл Л. Майеру, Лопес вышел во второй круг в Сиднее

Аргентинец Леонардо Майер вышел во второй круг турнира в Сиднее. На старте соревнований он обыграл немца Мишу Зверева (8) — 7:5, 6:3. Поединок продолжался 1 час 44 минуты. Майер подал навылет 5 раз, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Во втором круге Леонардо сыграет с победителем пары Аляж Бедене (Великобритания) — Бенуа Пэр (Франция).

Также во второй круг пробился испанец Фелисьяно Лопес, который на старте одержал волевую победу над австралийцем Александаром Вукичем (Q) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. Встреча длилась чуть более 2 часов. На счету Лопеса 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 из 7 реализованных брейк-пойнта. Следующим соперником испанца будет аргентинец Диего Шварцман (3).