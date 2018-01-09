Де Минор не пустил Вердаско во второй круг турнира в Сиднее

Австралиец Алекс де Минор одержал победу над испанцем Фернандо Вердаско в первом круге турнира в Сиднее со счётом 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 16 минут. Де Минор подал навылет три раза, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Вердаско три подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в четвертьфинал де Минор поборется с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром (7), который в первом круге обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.