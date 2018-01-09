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Кудерметова и Соболенко победили Дзаламидзе и Кнолль на турнире в Хобарте

Теннис

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Арина Соболенко пробились в четвертьфинал турнира в Хобарте в парном разряде. На старте соревнований они обыграли россиянку Нателу Дзаламидзе и швейцарку Ксению Кнолль со счётом 6:1, 5:7, [10:6]. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Кудерметова и Соболенко поспорят с представительницей Румынии Ралукой Олару и украинкой Ольгой Савчук, посеянными под первым номером. Турнир завершится 13 января.

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