Кудерметова и Соболенко победили Дзаламидзе и Кнолль на турнире в Хобарте

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Арина Соболенко пробились в четвертьфинал турнира в Хобарте в парном разряде. На старте соревнований они обыграли россиянку Нателу Дзаламидзе и швейцарку Ксению Кнолль со счётом 6:1, 5:7, [10:6]. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Кудерметова и Соболенко поспорят с представительницей Румынии Ралукой Олару и украинкой Ольгой Савчук, посеянными под первым номером. Турнир завершится 13 января.