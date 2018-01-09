Веснина уступила Цибулковой во втором круге турнира в Сиднее

Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сиднее, в двух партиях проиграв представительнице Словакии Доминике Цибулковой со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут. Олимпийская чемпионка 2016 года 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Доминики 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал Цибулкова поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США, 2) —Анжелика Кербер (Германия).