А. Радваньска: рада, что провела такой великолепный матч перед Australian Open

Польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала свою победу над британкой Йоханной Контой в первом круге турнира в Сиднее со счётом 7:5, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Катрин Беллис.

«Я очень рада, что провела такой великолепный матч перед Australian Open. Это был матч уровня топ-10 со взлётами и падениями и большим количеством брейков. Условия были непростыми, но я очень рада победе в двух сетах.

Прошлый год закончился для меня не так, как хотелось бы, так что пришлось всё начинать сначала. Я не думаю о прошлом и о том, насколько этот год будет лучше.

Беллис — молодая и опасная соперница. Она талантлива и двигается прекрасно. Это будет ещё одним испытанием для меня, но я готова к игре», — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.