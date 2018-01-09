Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Донна трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Векич поспорит с победительницей матча Джейми Форлис (Австралия, WC) —Хитер Уотсон (Великобритания, Q).