Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Россия. LIVE
все матчи

Векич вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Теннис

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Донна трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Векич поспорит с победительницей матча Джейми Форлис (Австралия, WC)Хитер Уотсон (Великобритания, Q).

Хобарт 2018. 2-й круг
09 января 2018 года, вторник. 08:40 МСК
Донна
Векич
Маркета
Вондроушова
6:4 6:4
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент