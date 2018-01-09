Канадская теннисистка Эжени Бушар получила в подарок биту для игры в крикет от капитана команды «Хобарт Харрикейнз» Джорджа Бэйли. На старте турнира в Хобарте уроженка Уэстмаунта проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 4:6, 3:6.

Фото доступно в «твиттере» Эжени Бушар.

«Крикет не так популярен на моей родине, но я знаю, что здесь он вызывает огромный интерес, как и в других частях света. Я везде встречаю шумиху по поводу этой игры. Бита оказалась тяжелее, чем я ожидала. Хотелось бы как-нибудь попробовать сыграть ей на поле. Это будет здорово», — цитирует Бушар официальный сайт тура.