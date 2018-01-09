Пэр одолел Бедене, Доналдсон — Симона в первом круге турнира в Сиднее

Французский теннисист Бенуа Пэр пробился во второй круг турнира в Сиднее, одолев представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Бенуа 12 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Пэр поспорит с представителем Аргентины Леонардо Майером.

В другом матче первого круга американец Джаред Доналдсон победил француза Жиля Симона со счётом 6:1, 6:4 и встретится с россиянином Даниилом Медведевым (Q).