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Пэр одолел Бедене, Доналдсон — Симона в первом круге турнира в Сиднее

Теннис

Французский теннисист Бенуа Пэр пробился во второй круг турнира в Сиднее, одолев представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Бенуа 12 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Пэр поспорит с представителем Аргентины Леонардо Майером.

В другом матче первого круга американец Джаред Доналдсон победил француза Жиля Симона со счётом 6:1, 6:4 и встретится с россиянином Даниилом Медведевым (Q).

Сидней (м) 2018. 1-й круг
09 января 2018 года, вторник. 07:00 МСК
Аляж
Бедене
Бенуа
Пэр
6:1 6:7 3:6
Сидней (м) 2018. 1-й круг
09 января 2018 года, вторник. 08:00 МСК
Жиль
Симон
Джаред
Доналдсон
1:6 4:6
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