Первым соперником Иснера на турнире в Окленде будет Чхун Хён

Представитель Южной Кореи Чхун Хён пробился во второй круг турнира в Окленде, в трёх партиях обыграв американца Тенниса Сандгрена (LL) со счётом 6:3, 5:7, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 час 11 минут. Чхун Хён дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Чхун Хён поспорит с ещё одним представителем США Джоном Иснером, посеянным под четвёртым номером. Турнир завершится 13 января.