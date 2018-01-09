Цуренко победила Путинцеву во втором круге турнира в Хобарте

Украинская теннисистка Леся Цуренко (5) вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Леся совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Цуренко поспорит с победительницей поединка Чжан Шуай (Китай, 1) —Арина Соболенко (Беларусь). Турнир завершится 13 января.