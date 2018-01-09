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Цуренко победила Путинцеву во втором круге турнира в Хобарте

Теннис

Украинская теннисистка Леся Цуренко (5) вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Леся совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хобарте Цуренко поспорит с победительницей поединка Чжан Шуай (Китай, 1)Арина Соболенко (Беларусь). Турнир завершится 13 января.

Хобарт 2018. 2-й круг
09 января 2018 года, вторник. 10:30 МСК
Юлия
Путинцева
Леся
Цуренко
3:6 2:6
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