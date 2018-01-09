Цибулкова: я поняла, что всё ещё хочу играть и добиваться больших успехов

Словачка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Еленой Весниной во втором круге турнира в Сиднее со счётом 6:4, 6:4.

«После турнира в Пекине я снялась со всех соревнований и 10 недель не играла в теннис. Мне пришлось сделать это, чтобы понять, что я всё ещё хочу играть, бороться и не потеряла мотивацию. Я наслаждалась отдыхом. Я поняла, что ещё хочу играть и добиваться больших успехов в теннисе.

Я приступила к тренировкам и даже в межсезонье была мотивирована поскорее вернуться на корт и тренироваться. С нетерпением ждала матчей. Лучшего начала сезона нельзя и желать. После долгого перерыва не знаешь, чего ожидать, но я рада, что смогла использовать свою хорошую форму в игре.

В концовке матча при счёте 3:2 в пользу соперницы я стала играть просто удивительно. Когда я показываю свой лучший теннис, то именно так и играю. Я была агрессивна и не боялась атаковать. Я действовала очень мощно. Такая игра и является моей целью.

В следующем круге я просто буду сосредоточена на своей игре. Если продолжу в том же духе, то буду очень довольна», — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.