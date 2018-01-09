Кербер: после 4 игр в Перте я поняла, что нахожусь на правильном пути

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер рассказала о задачах на 2018 год и оценила свою форму на старте сезона.

«Большие цели всегда остаются таковыми: хорошо играть на турнирах «Большого шлема». Но в первую очередь я хочу двигаться от игры к игре, шаг за шагом. Я хочу постараться найти свою игру и прибавить, а также не терять формы.

Когда я приехала в Перт, то не знала, чего от себя ожидать. После долгой паузы, с новой командой, к тому же после межсезонья никогда не знаешь, каково твоё состояние. Но после четырёх игр я поняла, что нахожусь на правильном пути. Я демонстрировала хороший теннис, боролась, бегала. Ощущения отличные. Конечно, сейчас я больше уверена в себе, чем неделю назад», — цитирует Кербер WTA Insider.