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Гаврилова вышла во 2-й круг турнира в Сиднее, где сыграет со Стосур

Теннис

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова пробилась во второй круг турнира в Сиднее, в трёх партиях обыграв свою соотечественницу Оливию Роговскую (WC) со счётом 6:4, 1:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Дарья трижды подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Гаврилова поспорит с ещё одной представительницей Австралии Самантой Стосур (WC).

Сидней (ж) 2018. 1-й круг
09 января 2018 года, вторник. 09:00 МСК
Дарья
Гаврилова
Оливия
Роговска
6:4 1:6 7:5
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