Вавринка: я хорошо себя чувствую и с нетерпением жду начала Australian Open

Швейцарец Стэн Вавринка, пропустивший полгода из-за травмы колена, сообщил, что будет готов выступить на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 15 по 28 января. Уроженец Лозанны является трёхкратным победителем турниров «Большого шлема».

«Мне предстоит проделать немало работы, но я хорошо себя чувствую и с нетерпением жду начала Australian Open. В первую очередь мне нужно просто выйти на корт и сыграть в теннис. Прошло очень много времени с момента моего последнего участия в турнире», — цитирует Вавринку AFP.