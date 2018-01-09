Цуренко: я хотела закончить встречу с Путинцевой до того, как пойдёт дождь

Украинка Леся Цуренко прокомментировала свою победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой во втором круге турнира в Хобарте со счётом 6:3, 6:2.

«Соперница доставила мне немало трудностей. То же самое было и в нашей прошлой встрече, когда она выиграла 6:1, 6:1. Тогда она играла просто невероятно. Сегодня мне удалось одержать отличную победу.

Я понимала, что приближается дождь, поэтому хотела закончить встречу как можно скорее. В целом мне очень нравится выступать здесь», — приводит слова Цуренко официальный сайт тура.