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Цуренко: я хотела закончить встречу с Путинцевой до того, как пойдёт дождь

Теннис

Украинка Леся Цуренко прокомментировала свою победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой во втором круге турнира в Хобарте со счётом 6:3, 6:2.

«Соперница доставила мне немало трудностей. То же самое было и в нашей прошлой встрече, когда она выиграла 6:1, 6:1. Тогда она играла просто невероятно. Сегодня мне удалось одержать отличную победу.

Я понимала, что приближается дождь, поэтому хотела закончить встречу как можно скорее. В целом мне очень нравится выступать здесь», — приводит слова Цуренко официальный сайт тура.

Цуренко победила Путинцеву во втором круге турнира в Хобарте
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