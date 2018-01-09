Ватутин сыграет с Джунгом, Габашвили — с Хуркачем в квалификации Australian Open

Стала известна сетка квалификации первого турнира «Большого шлема» 2018 года — Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Россию в отборочных соревнованиях представят Алексей Ватутин и Теймураз Габашвили.

Первым соперником Ватутина будет представитель Китайского Тайбэя Джейсон Джунг. Победитель этой встречи сыграет либо с японцем Го Соедой, либо с немцем Оскаром Отте (23).

Габашвили на старте квалификации сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Победитель этого матча сразится либо с британцем Лиамом Броэди, либо с итальянцем Маттео Берретини (20).

Поединки квалификации стартуют 10 января. Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 15 января.