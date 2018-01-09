Кузнецова — 3-я по количеству недель в топ-50 среди действующих игроков

Пресс-служба WTA опубликовала список действующих игроков, которые провели больше всех недель в топ-50 рейтинга. Первое место занимает американка Винус Уильямс (1000 недель). Её сестра Серена — вторая (989). Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на третьей позиции (776).

Наибольшее количество недель в топ-50 рейтинга WTA среди действующих игроков

1. Винус Уильямс (США) — 1000.

2. Серена Уильямс (США) — 989.

3. Светлана Кузнецова (Россия) — 776.

4. Патти Шнидер (Швейцария) — 728.

5. Франческа Скьявоне (Италия) — 656.

6. Мария Шарапова (Россия) — 652…

11. Вера Звонарёва (Россия) — 519…

16. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 480.