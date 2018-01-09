Украинский теннисист Джавакян временно отстранён ITF за употребление допинга

Международная федерация тенниса объявила о временном отстранении украинского теннисиста Юрия Джавакяна за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе 24-летнего спортсмена, занимающего 825-е место в рейтинге АТР, был обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин.

8 декабря антидопинговая комиссия ITF предъявила Джавакяну обвинение в нарушении правил приёма лекарственных препаратов. Юрий признал свою вину и был отстранён до 6 января 2018 года. Окончательное решение о сроке дисквалификации украинца будет принято комиссией ITF.